Wanda Nara torna a Istanbul dai figli, ma ha paura di Mauro Icardi

Wanda Nara e Mauro Icardi sono al capolinea? La loro storia sembra essersi trasformata da appassionata in ossessiva. Non ci sono più le effusioni di coppia sui social, ma solo le reciproche frecciate. Il calciatore del Galatasaray è pronto a fare di tutto per riconquistarla. E’ anche volato da lei in Argentina lasciando il ritiro della squadra per tentare una riconciliazione, qualche tempo fa. La modella invece non ne vuole più sapere e ha già cominciato una storia d’amore con un altro. Con il rapper – molto famoso in Argentina – L-Gante di cui si dichiara follemente innamorata. Eppure, la parola fine sulla vicenda sentimentale di Wanda Nara e Mauro Icardi non è ancora scritta.

Il rientro a Istanbul

Wanda Nara è volata in Turchia dopo un mese trascorso in America del Sud per motivi di lavoro. Dall’Argentina ha postato immagini di shooting, di video, di impegni davanti alla telecamera e del nuovo flirt. Ora Wanda Nara ha riabbracciato i suoi figli e lo scenario è cambiato: coccole, bigliettini dolcissimi, appuntamenti e routine da mamma. Eppure, nelle Storie lancia un messaggio d’amore. Sarà rivolto a L-Gante? “La tua energia è ciò che fa innamorare gli altri di te mentre li fai sentire amati. Non è il tuo fisico, i tuoi soldi o la tua professione che ti rendono magnetico. Ciò che ti rende indimenticabile è che trasformi i cuori di coloro che ti circondano con la tua semplice presenza. Questa è la tua energia, questo è il tuo potere” scrive Wanda Nara.

L’amore per L-Gante

Wanda Nara ha speso parole dolcissime per L-Gante con cui ha dimenticato in fretta Mauro Icardi: “E’ una persona molto buona e molto autentica, ha un cuore enorme” ha detto alla Revista Caras. In un’intervista doppia con il rapper, la modella argentina ha detto di essere innamorata e di stare insieme a L-Gante. La passione li ha travolti ben oltre il videoclip “El Ultimo Romantico” che hanno girato insieme e che li ha visti sotto le lenzuola l’uno accanto all’altra: “Ci è piaciuto molto farlo perché ci siamo davvero goduti il momento della realizzazione” ha detto lui.



Cosa farà ora Mauro Icardi?

Mauro Icardi le ha tentate tutte per riprendersi Wanda Nara. L’ha inseguita in Argentina, le ha scritto dediche social, ha dichiarato di volerla aspettare. Poi si è arreso e ha detto: “E’ lo zimbello di tutto il mondo” riferendosi alla donna. “Non ho nulla da perdonare, siamo separati” aveva detto qualche giorno fa Wanda Nara. E Mauro Icardi aveva replicato: “Come quando sono stato in Argentina? Sottoscrivo che ci siamo trovati bene” ha detto lasciando intendere che in quell’occasione pace era stata fatta. Un tira e molla senza fine che però starebbe stancando la Nara. Secondo il giornalista argentino Luli Fernández Wanda Nara sarebbe “spaventata” dall’atteggiamento ossessivo di Icardi che non vuole accettare la loro separazione. Ora la donna è a Istanbul, chissà come andrà a finire con il calciatore…