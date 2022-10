Wanda Nara e Mauro Icardi separati, la rivelazione hot su Twitter

Wanda Nara: “Non ho nulla da perdonare”

“Wanda Nara perdona Icardi” titola un sito argentino in cui si ipotizza un riavvicinamento tra la modella e il calciatore. Wanda Nara però non ci sta e risponde su Twitter: "Non ho nulla da perdonare, siamo separati. Grazie per non avermi consultato". Anche Mauro Icardi vuole dire la sua e dopo il commento della donna, lui scrive: “Separato come quando sono andato in Argentina qualche giorno fa? Sottoscrivo che ci siamo trovati benissimo". Chiaramente l’attaccante del Galatasaray lascia intendere che tra i due ci sia stato molto più di un chiarimento durante la fuga in America Latina. Intanto Wanda Nara rientra in Turchia dopo il periodo di lavoro a Buenos Aires e i due avranno modo di discutere e trovare un accordo: separazione sì o no.

Wanda Nara a letto con L-Gante

Wanda Nara pare essere sicura di volersi separare da Mauro Icardi. Da quando lo ha scritto nelle Stories social non ha mai fatto un passo indietro. Mauro Icardi è volato in Argentina per cercare di evitare la rottura, ha inviato messaggi su Instagram, è intervenuto nelle dirette per dichiararsi, ha postato foto, frasi e baci dedicati alla moglie. Lei, invece, da allora non ha più nemmeno menzionato il nome del marito, mostrandosi completamente su un altro pianeta. Ha posato per il video del rapper L-Gante facendosi riprendere a letto con lui tra scorci di pelle nuda, baci e passione alle stelle. A vederla così sembra una storia travolgente, ma forse troppo tanto che qualcuno mette in dubbio che possa essere vera. Wanda Nara non solo non si nasconde ma continua a pubblicare Stories con il rapper argentino, tra effusioni e nudità. Mauro Icardi è consumato dalla gelosia e non sa più come fare per riprendersi la moglie. Lei ora ha lasciato Buenos Aires per volare a Istanbul dai suoi figli. Chissà che il calciatore riesca a giocarsi l’assist giusto per riconquistarla.



Il comunicato di Wanda Nara

La comunicazione ufficiale della separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Era un periodo di serenità per la coppia che aveva inaugurato una nuova vita extralusso in Turchia dove lui è stato accolto con tanto affetto nella squadra del Galatasaray. Wanda Nara era stata accontentata sulle richieste fatte al club per la sua nuova residenza, per le scuole dei figli, per lo stile di vita della famiglia. Avevano posato tutti insieme (Wanda Nara con Mauro Icardi, i figli Benedicto, Costantino e Valentino Lopez e le figlie Francesca e Isabella Icardi) per le foto di rito mostrandosi come una famiglia perfetta. Poi il comunicato della modella che ha lasciato tutti senza fiato. Compreso Mauro Icardi.

La storia tra alti e bassi

Tra Wanda Nara e Mauro Icardi la situazione non era idilliaca nell’ultimo anno. La coppia ha vissuto tra alti e bassi dallo scorso autunno quando lei ha scoperto un presunto tradimento da parte di lui. Si erano rincorsi e ripresi per diverse volte, alla fine dopo le vacanze da favola e le fughe a cinque stelle sembrano aver ritrovato la giusta serenità. Solo in apparenza, perché nonostante i social raccontassero una favola a lieto fine, il comunicato di Wanda Nara ha capovolto la storia. Sicuramente la vicenda sentimentale di Wanda Nara e Mauro Icardi è degna della miglior telenovela e la parola fine ancora non è stata scritta, ma i colpi di scena sono dietro l’angolo.