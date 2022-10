Mauro Icardi attacca Wanda Nara: "E' lo zimbello del mondo intero"

Mauro e i figli hanno perso la pazienza

Constantino,

Benedicto

Valentino

Wanda Nara è in Argentina per le riprese di uno show in tv di cui è protagonista, Mauro Icardi è a Istanblul dove gioca con la maglia del Galatasaray. Dalla Turchia arriva il suo sfogo diretto alla mamma delle sue figlie: "La verità è che non sono disposto a continuare ad aiutarla e difendere l'indifendibile. È lo zimbello del mondo intero con i suoi comportamenti, con i suoi atteggiamenti", dice il calciatore. Anche le piccole Francesca e Isabella, così come(che la Nara ha avuto dal suo ex, Maxi Lopez ) sarebbero stufi dei comportamenti della madre: "I figli sono molto arrabbiati con lei, per il suo modo di rendere tutto pubblico".





I retroscena

Wanda Nara ha dichiarato e ribadito più volte come il suo matrimonio con Mauro Icardi sia giunto al capolinea. Lui però ci tiene a precisare, come aveva già fatto qualche giorno fa : "Non siamo ancora separati, sono ancora sposato, quando tornerà la prossima settimana vedremo cosa fare". Nel suo video ha svelato di sentirla tutti i giorni e ha raccontato anche cosa è successo quando lui è andato in Argentina a trovarla : "Abbiamo trascorso il weekend in casa, siamo stati insieme e andava tutto più che bene finché il giorno dopo sono tornato qui. Ha iniziato con il solito discorso che ci separiamo..."

Leggi Anche Wanda Nara e Mauro Icardi, urla e litigi in Argentina

I precedenti della vicenda

Secondo Mauro Icardi, Wanda Nara non gli avrebbe mai perdonato il flirt con Eugenia "China" Suarez . Quando uscirono le voci del presunto tradimento, il loro matrimonio è arrivato a un passo dal collasso. Mesi di gossip, accuse reciproche e annunci di divorzio si sono susseguiti, ma alla fine la Nara, dopo le scuse pubbliche del marito, ha deciso di dare al loro amore una seconda possibilità. Forse, però, non è riuscita davvero a crederci fino in fondo: "Ha creato un'atmosfera strana dopo quello che è successo l'anno scorso", ha detto nel suo video il calciatore.

LEGGI ANCHE >>>





Wanda Nara, love story con L-Gante?