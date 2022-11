Wanda Nara: "Mauro Icardi? Ci siamo lasciati due mesi fa, lui vorrebbe riprovarci ma per me è finita"

"Non stiamo più insieme da due mesi". Ospite a "Verissimo", Wanda Nara parla per la prima volta della situazione con Mauro Icardi, confermando pubblicamente la rottura.

"Ho trovato dei messaggi che non mi sono piaciuti. Da lì è cambiato tutto", rivela la showgirl, confermando il tradimento del calciatore con l'attrice e modella China Suarez. "Lui ha provato in tutti i modi a recuperare e riprovarci, ma per me è finita. Quando una cosa è rotta, non si può aggiustare".

"Quando ho visto che in casa non c'era la pace di prima, ho voluto mettere un punto", continua Nara, confermando di aver già firmato le pratiche della separazione. "Lui rimane comunque una persona molto importante per me".