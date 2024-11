Wanda Nara incinta di L-Gante? Le indiscrezioni dall'Argentina

Wanda Nara è incinta di L-Gante? Lei non si espone ma i media argentini danno la notizia per certa. La showgirl è uscita allo scoperto con il rapper negli scorsi giorni, postando le immagini di baci calienti, e tra loro pare che le cose abbiano preso una piega molto seria e addirittura che ci sia un bebè in arrivo. "Ho sentito L-Gante e mi ha detto che stanno aspettando la fine del primo trimestre" ha detto la giornalista Yanina Latorre. La notizia è arrivata anche alle orecchie di Mauro Icardi, che pare sia partito immediatamente per Buenos Aires per un chiarimento.