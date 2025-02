Wanda Nara e Mauro Icardi verso il divorzio, la showgirl chiede 500mila euro al mese

L'11 marzo, a Milano, si terrà la prima udienza di separazione e divorzio tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Il calciatore e la showgirl, infatti, sono pronti a dirsi definitivamente addio dopo 11 anni di matrimonio. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la donna chiederà all'attaccante "fra separazione e divorzio, per sé e per il mantenimento delle due bambine - di 10 e 9 anni - una cifra complessiva di quasi 500mila euro al mese". Cifra "in linea con uno stile di vita che contempla il noleggio del jet privato come unica soluzione di trasporto".