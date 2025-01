Quello contro Mauro Icardi non è il primo sfogo social a cui si è lasciata andare Wanda Nara negli ultimi giorni. "Ho passato il mio primo Natale lontana dai miei figli. Ho sentito cose terribili su di me, e ho dovuto togliergli i telefoni perché non vedessero o sentissero parlare di qualcosa che non sono" ha scritto. L'ipotesi è che si riferisca ai commenti malevoli che le sono arrivati dopo che la ex moglie di Keithà Baldè ha raccontato di aver visto un loro video hot che confermerebbe la liaison di cui si era parlato anni fa. "Loro sanno che madre sono, e che tipo di persona sono, perché ho dedicato loro ogni minuto della mia vita. Ma non è stato bello per le persone che mi amano sentire così tante bugie", ha continuato per poi concludere: "Ho lavorato duramente e mi sono trasferita definitivamente nel mio posto felice e sicuro, il mio Paese. Mi sono presa cura della mia salute, mi preoccupo del benessere dei miei figli e di tutti quelli che mi circondano e, come ogni donna separata, lo sto facendo tutto da sola, aspettando che sia fatta giustizia".