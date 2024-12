Baci, effusioni, intimità… Wanda Nara e L-Gante non nascondono la passione nella loro diretta social. Lei sfoggia il regalo del compagno: "Anellino per la regina con una W e una corona". La showgirl racconta tra le risate il loro primo incontro: "Ci siamo conosciuti mangiando ravioli ripieni di calamari. Elián (vero nome di L-Gante) non ha potuto mangiarli, li ha sputati su un tovagliolo ed è andato in cucina al ristorante per chiedere riso e formaggio. Era tre anni fa, e li hanno portati!". A chi li critica per il loro legame lei fa sapere: "La gente mi dice che mangerai il portafoglio... Qui nessuno ha bisogno dell'uno o dell'altro, stiamo insieme perché sì". A proposito del nuovo compagno dice: "Sono più grande di Eliàn e quando mi chiedono cosa abbia visto in lui, rispondo che ho rivisto la mia essenza. In questo momento della mia vita sentivo il bisogno di tornare ai miei valori. Mi ricorda la Wanda del quartiere".