Poche ore dopo la diffusione della notizia secondo cui Mauro Icardi avrebbe chiesto in Italia il divorzio da Wanda Nara, in Argentina durante il programma "A la Barbarossa" su Telefe va in onda un’intervista all'avvocata di Wanda, Ana Rosenfeld. La legale entra nel dettaglio della trattativa in corso tra i team per arrivare a un accordo economico. Ma spiffera anche che il calciatore del Galatasaray non versa l’assegno di mantenimento per le due figlie della coppia, Francesca e Isabella.