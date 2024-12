Durante le vacanze di Natale pare che Wanda Nara tonerà nel Belpaese. “Wanda Nara porterà i suoi 3 figli maschi in Europa per trascorrere il Natale per la prima volta con il padre - ha detto il giornalista Gustavo Mendez su Instagram - Maxi Lopez vive in Svizzera, vicino all'Italia, quindi, la conduttrice resterà a Milano per incontrare lì i suoi avvocati e parlare del divorzio e le denunce su Mauro Icardi". Wanda Nara con il suo team legale dovrà trovare la strategia giusta per affrontare il divorzio, in particolare per quanto riguarda le due figlie Francesca e Isabella. Le bambine sono nate in Italia e ora si trovano in Argentina con la madre, ma Icardi vorrebbe che lo seguissero a Istanbul, in Turchia, dove lui gioca nel Galatasaray, e dove hanno vissuto negli ultimi anni.