Prima di entrare in sala operatoria Mauro Icardi aveva voluto chiarire la sua posizione in merito alle dichiarazioni rilasciate dalla ex moglie Wanda Nara che ha detto che la storia d’amore con L-Gante dura da tre anni. Il calciatore ha parlato con il giornalista e influencer argentino Pepe Ocha, che ha riportato sul suo account X alcune affermazioni riferite a Icardi. “Fai la vittima dopo esserti vantata con i giornalisti... hai ingannato me e i tuoi figli per tre anni... mentre io mi prendevo cura delle mie figlie e dei loro fratelli, credendo che lavorassi, invece vivevi una doppia vita. La differenza tra me e te è che io ho sbagliato e l'ho detto prima a te, l'hai detto tu stessa, anche a Susana, le hai mentito in quel momento? Non mi stupirei, potevi scegliere, ti ho dato la possibilità, hai deciso di fingere e continuare, nessuno ti ha costretto, cosa ti ha portato a restare e ad avere una doppia vita, non lo so” sarebbe lo sfogo di Icardi raccolto da Pepe Ocha.