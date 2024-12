La notizia della relazione tra Wanda Nara e L-Gante non è stata presa bene, come era prevedibile, da Mauro Icardi che ha esclamato: "Io mi prendevo cura delle mie figlie e dei loro fratelli, credendo che lavorassi, invece vivevi una doppia vita". Il calciatore ha parlato con il giornalista e influencer argentino Pepe Ocha, che ha riportato sul suo account X alcune affermazioni riferite a Icardi. "Fai la vittima dopo esserti vantata con i giornalisti... hai ingannato me e i tuoi figli per tre anni". E poi avrebbe aggiunto: "La differenza tra me e te è che io ho sbagliato e l'ho detto prima a te, l'hai detto tu stessa, anche a Susana, le hai mentito in quel momento? Non mi stupirei, potevi scegliere, ti ho dato la possibilità, hai deciso di fingere e continuare, nessuno ti ha costretto, cosa ti ha portato a restare e ad avere una doppia vita, non lo so". L'appuntamento è in tribunale.