A gennaio 2023 era stato il giornalista argentino Jordi Martin a parlare in tv del flirt tra Wanda Nara e Keita Baldé, ex calciatore di Lazio e Inter. Il commenti di Mauro Icardi era stato: "Ho soltanto avvisato una povera cornuta che suo marito non smette di scrivere a mia moglie (non siamo divorziati). Ho anche i messaggi, le foto e tutto quello che le ha mandato per messaggi privati su Instagram perché mia moglie me li ha mandati (ovviamente non li pubblico)". Era, quello, un periodo complicato per Wanda e Mauro, in pieno scandalo Wanda-gate. Successivamente sembravano aver rimesso insieme i cocci del matrimonio fino all'improvviso annuncio della separazione. Ora la showgirl è uscita allo scoperto con L-Gante, con cui ha rivelato di avere una liaison da ben tre anni.