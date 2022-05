Il calciatore Keita Baldé ha sposato la modella Simona Guatieri: guarda il party scatenato

Nozze bagnate, nozze fortunate.

Il sì di Keita Baldé e Simona Guatieri si è svolto con gli ombrelli aperti, dato che sul lago di Como al momento dello scambio delle fedi è arrivato una nuvola di pioggia che non ha certo turbato gli sposi. Festa in grande stile in una villa sul Lario addobbata con fiori e musica per un party all’insegna della gioia, dei canti e dei balli sfrenati. A partire dal calciatore e dalla modella che si sono lasciati andare alle danze contagiando tutti gli ospiti.