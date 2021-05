Quagliarella e Salvalaggio, pranzo di coppia a Milano con Keita e Simona

Si contendono il primato di gol/tiri effettuati, eppure i calciatori blucerchiati Fabio Quagliarella e Keita Balde quando sono fuori dal campo di gioco condividono pure pranzi all’aperto e momenti di svago con le rispettive compagne. L’altro giorno sono stati pizzicati a Milano per un pasto fuori casa con la compagna di Fabio, Debora Salvalaggio e la moglie di Keita in dolce attesa, Simona Guatieri.

Le due coppie hanno pranzato all’aperto in pieno centro, poi si sono concesse una passeggiata e un po’ di shopping tra selfie dei tifosi, abbracci per strada e sorrisi ai flash. Keita e la moglie Simona, ex velina in Spagna, molto sexy e attiva sui social, sono in attesa del secondo figlio, una femminuccia dopo Thiago. Quagliarella e la Salvalaggio sono fidanzati da diversi anni e tra loro procede a gonfie vele.

