Fabio Quagliarella in festa, guarda il dopo partita con Debora Salvalaggio

“Che bella serata! Si rientra a Genova” scrive Debora Salvalaggio a corredo di uno scatto che la ritrae felicemente abbracciata a Fabio Quagliarella. La showgirl è fidanzata con il calciatore che in azzurro ha strabiliato con i suoi due gol contro il malcapitato Liechtenstein durante la partita al Tardini di Parma. Il gruppo in trasferta posta la foto festosa prima della partenza per la città ligure.