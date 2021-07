Calciatori & fiori d’arancio, ecco la prima notte di nozze di Verratti, Bernardeschi e Sensi

Hanno atteso la fine degli Europei e, dopo la felicità per la vittoria italiana, ecco altre feste in casa Azzurri. Ha aperto le danze Bernardeschi, seguito a ruota da Verratti e Sensi. E dopo i fiori d’arancio, eccoli scatenati alla prima notte di nozze. “Abbiamo deciso di trascorrere la nostra prima notte insieme da soli tra qualche giorno. Per ora vogliamo passare del tempo con le nostre famiglie e poi sceglieremo dove andare” ha raccontato il neosposo Marco Verratti.

Nelle ultime settimane il calciatore del Paris Saint Germain e la bellissima Jessica Aidi hanno vissuto grandi emozioni. Non solo quelle in campo. La coppia si è sposata con una cerimonia indimenticabile a Parigi.

Federico Bernardeschi ha detto sì a Veronica Ciardi a Carrara portandosi dietro un piccolo strascico di polemiche. La ex gieffina Sarah Nile, con cui la Ciardi faceva coppia all’interno della casa del Gf, si è risentita per non essere stata invitata alla festa.

Stefano Sensi non ha potuto giocarsi gli Europei a causa di un acciacco, ma ha festeggiato a Ostuni il matrimonio con l’influencer Giulia Amodio, rimandato a causa della pandemia. “Il giorno dove i nostri cuori si sono uniti in un grande amore. Il giorno che porteremo per sempre dentro di noi e che dà inizio ad un meraviglioso viaggio. Ti amo amore mio” ha scritto il calciatore. Sarà l’ultimo ad aver detto sì in questo luglio dal cielo azzurro?

