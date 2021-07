Stefano Sensi ha detto sì alla sua Giulia: nozze da favola a Ostuni

Instagram 1 di 21 Instagram 2 di 21 Instagram 3 di 21 Instagram 4 di 21 Instagram 5 di 21 Instagram 6 di 21 Instagram 7 di 21 Instagram 8 di 21 Instagram 9 di 21 Instagram 10 di 21 Instagram 11 di 21 Instagram 12 di 21 Instagram 13 di 21 Instagram 14 di 21 Instagram 15 di 21 Instagram 16 di 21 Instagram 17 di 21 Instagram 18 di 21 Instagram 19 di 21 Instagram 20 di 21 Instagram 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

Festa grande a Ostuni, in Puglia, dove il calciatore dell'Inter Stefano Sensi ha sposato la sua Giulia Amodio, dopo cinque anni di fidanzamento. Giulia è nata a Brindisi ma è cresciuta in Romagna, tanto che i due si erano conosciuti quando Sensi giocava nel Cesena. E dopo le nozze in cattedrale i festeggiamenti sono proseguiti fino a tarda notte.