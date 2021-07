Giorgia Gabriele ha detto sì, guarda l'album delle nozze Instagram 1 di 45 Instagram 2 di 45 Instagram 3 di 45 Instagram 4 di 45 Instagram 5 di 45 Instagram 6 di 45 Instagram 7 di 45 Instagram 8 di 45 Instagram 9 di 45 Instagram 10 di 45 Instagram 11 di 45 Instagram 12 di 45 Instagram 13 di 45 Instagram 14 di 45 Instagram 15 di 45 Instagram 16 di 45 Instagram 17 di 45 Instagram 18 di 45 Instagram 19 di 45 Instagram 20 di 45 Instagram 21 di 45 Instagram 22 di 45 Instagram 23 di 45 Instagram 24 di 45 Instagram 25 di 45 Instagram 26 di 45 Instagram 27 di 45 Instagram 28 di 45 Instagram 29 di 45 Instagram 30 di 45 Instagram 31 di 45 Instagram 32 di 45 Instagram 33 di 45 Instagram 34 di 45 Instagram 35 di 45 Instagram 36 di 45 Instagram 37 di 45 Instagram 38 di 45 Instagram 39 di 45 Instagram 40 di 45 Instagram 41 di 45 Instagram 42 di 45 Instagram 43 di 45 Instagram 44 di 45 Instagram 45 di 45 leggi dopo slideshow ingrandisci

In abito da sposa, Giorgia Gabriele è una visione. La modella e stilista ha coronato il suo sogno romantico sposando l'imprenditore Andrea Grilli con una cerimonia da sogno sul Lago di Como, in una cornice incantata. L'amore con Gianluca Vacchi per lei è solo un lontano ricordo. E se lui è felice con Sharon Fonseca e la loro piccola Blue Jerusalema, lei non è da meno con il suo neomarito. Anche loro sono già genitori: nel 2019 è nato Matteo.