Mauro Icardi passa a parlare dei rapporti con i figli e tocca anche l'argomento dei tradimenti di Wanda Nara. "3. Dovevo dedicarmi alle mie figlie il 13 dicembre e mi hanno spento il telefono fino al 17 dicembre perché la madre stava in viaggio con il "fidanzato" in Europa (il riferimento è alla vacanza in Italia e Svizzera di Wanda e L-Gante, ndr), i quali hanno confermato in una diretta che avevano una relazione da tre anni, mentre era sposata con me e giurava a me e alle sue figlie che era "un amico"... "(Però continua a dare la colpa ad altre persone, che ipocrisia no?)". Il calciatore racconta come si sono svolte le vacanze di Natale: "Il 25 dicembre la "mamma d'America" doveva riprendere le sue figlie perché così ha stabilito la giustizia… Che avrebbero passato in Natale con il padre e la fine dell'anno con la mamma, ma siccome la signora era offesa perché non le hanno dato quello che voleva, è andata a Punta del Este senza prendere giustificandosi dicendo che non aveva 10 milioni di pesos come richiesto, però li aveva per l'aereo privato e tutto il circo di ostentazione come fa di solito, senza contare che alcuni giorni prima le avevo depositato 10mila dollari sul suo conto italiano". Mauro prosegue nel racconto: "Così ha rotto la promessa che aveva fatto alle sue figlie di andare a prenderle, lasciandole piantate con la loro valigia pronta… Da parte mia, davanti al suo abbandono ho deciso senza esitare di cancellare il programma che avevo di passare Capodanno con i miei amici e di restare con le mie figlie… come faccio da più di due anni… nei quali la signora ha deciso di dare la priorità alla sua vita e non a quella delle sue figlie". In effetti Icardi ha postato sui suoi social le immagini dell'ultima serata dell'anno che lo ritraggono insieme a Francesca e Isabella.