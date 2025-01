"Oggi festeggiamo tre anni in coppia, spero che vi tornino i conti" avevano detto Wanda Nara e L-Gante poco più di un mese fa. Tra baci e momenti intimi, non avevano nascosto la loro passione in una diretta social in cui avevano raccontato l'inizio del loro amore. In questo modo avevano confermato le voci che giravano a proposito di una loro relazione (quando lei ancora faceva ufficialmente coppia con Mauro Icardi) e che all'epoca erano state smentite. Una volta usciti allo scoperto sembravano pronti a fare follie e invece è arrivata la svolta inaspettata.