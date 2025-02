Mauro Icardi, China Suarez e Wanda Nara tutti appassionatamente a Istanbul. Il calciatore e la compagna erano presenti alla partita del campionato turco tra Galatasaray e Fenerbahçe, mentre la Nara è stata incoronata “donna dell’anno” ai Best Europe Awards che si sono tenuti in Turchia. Con lei non c’era il fidanzato L-Gante che pare si sia infortunato in un incidente in spiaggia.