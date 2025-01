Mauro Icardi ancora papà? China Suarez svela tutta la verità

Le ultime indiscrezioni dall’Argentina annunciavano una gravidanza per China Suarez incinta di Mauro Icardi (che da poco hanno ufficializzato la loro storia) proprio nelle stesse ore in cui la modella posava in bikini a bordo piscina insieme al fidanzato. Sono trascorse all’incirca 24 ore prima che China Suarez scrivesse un messaggio social per chiarire la verità. “Non sono incinta. Forse la fonte è la stessa che dice costantemente bugie su di me – ha scritto - Sarà la stessa fonte delle perizie?”. I beninformati sanno che il riferimento è alla giornalista Yanina Latorre che però ha rilanciato. La Latorre ha fatto notare sui social che China Suarez ha atteso una giornata prima di spiegare la situazione garantendosi così una bella fetta di visibilità. E ha aggiunto che non è la prima volta che smentisce una notizia che poi si rivela veritiera.