Maxi Lopez scarica Wanda Nara e si schiera con Mauro Icardi

Dopo la separazione dolorosa, Wanda Nara e Maxi Lopez non sono sempre stati in buoni rapporti. Anzi tra loro spesso sono volate parole grosse. Col tempo però hanno saputo trovare un equilibrio soprattutto per il bene dei tre figli Valentino, Benedicto e Constantino. Quando la sua ex moglie si è lasciata anche da Muro Icardi, lui le ha dato sostegno. "Avete visto come cambiano le cose? Le cose alla fine vengono fuori e la verità esce" aveva detto. Riguardo a Icardi aveva aggiunto: "Mauro non ha mai voluto affrontarmi e non ha mai voluto parlare. Abbiamo un discorso in sospeso". Ciononostante, alla luce degli ultimi sviluppi, non può fare a meno di schierarsi dalla parte del calciatore.