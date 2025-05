Wanda Nara è ancora fidanzata con L-Gante? Pare che la ex di Mauro Icardi stia vivendo un momento di alti e bassi e secondo indiscrezioni si sarebbe allontanata ancora una volta dal rapper L-Gante con cui ha iniziato una relazione da tempo tra tira e molla continui. Intanto però la showgirl argentina fa sapere sui social di essere in cerca del grande amore e detta i requisiti che deve avere: vuole un uomo "intelligente, con buoni sentimenti, che faccia ridere, che non sia tossico, che sappia ascoltare, che ami sua madre e che abbia il senso dell'umorismo". E che "faccia buone amicizie, faccia un pisolino, mi regali fiori ai semafori, sia creativo e mi dedichi delle canzoni… che abbia degli obiettivi, che abbia carattere, che sia scaltro e con esperienza". Fisicamente lo preferisce "con tatuaggi e abiti oversize e belle mani". Ma soprattutto che "mi ami per quella che sono – ha concluso Wanda - se chiedo molto è perché ho molto da offrire".