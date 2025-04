Wanda Nara e Mauro Icardi si sono rivisti per il bene delle figlie

Wanda Nara interpellata sull’affido delle bambine ha detto a Teleshow: "Non ho paura che Mauro Icardi le porti in Turchia. L'unica cosa che mi preoccupa è il loro benessere psicologico o l'ansia che provano ogni volta che sentono che le porterà via o che non mi rivedranno più". Wanda ha anche confermato di essere stata lei a chiedere che non ci fosse alcun contatto diretto tra le ragazze e il calciatore: "L'ho chiesto io. Preferisco aspettare che la sua terapia progredisca un po' di più, così capirà che ogni parola fa più male di un colpo”.