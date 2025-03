Insomma, Wanda Nara ha ammesso di aver tradito ma solo dopo le infedeltà dell'ex marito. "Dopo aver subito una situazione così drammatica, la mia famiglia non è mai riuscita a ricomporsi. Io, Wanda, non potevo perdonare", ha detto riferendosi al Wanda-gate e alla liaison del calciatore con China Suarez, con cui oggi fa coppia alla luce del sole. La showgirl ha confermato di aver avuto un rapporto di passione con Keita Balde: "L'ho ammesso anche io. Era molto tempo dopo il suo tradimento ed eravamo già separati, vivevamo in due situazioni diverse". Ha invece negato la liaison con Federico Fazio, al centro del gossip degli ultimi giorni: "La situazione di Fazio è stata denunciata. Non lo conosco, non l'ho mai visto in vita mia, non so nemmeno come gioca".