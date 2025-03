Mauro Icardi alla festa anni 80 con la fidanzata China Suarez

Mauro Icardi e China Suarez a una festa anni ’80, belli e innamorati in attesa dell’ennesimo colpo di scena contro Wanda Nara. Il calciatore si diverte al party di compleanno dell’attrice e modella argentina Maria Del Cerro e intanto prepara la sfida alla ex moglie. Lo sportivo avrebbe pronte le prove del tradimento della Nara con Keita Baldé, L-Gante e Federico Fazio. In attesa dello scontro con Wanda, però l’attaccante del Galatasaray se la spassa con la nuova fidanzata.