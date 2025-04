Wanda Nara festeggia i 25 anni del fidanzato El Gante: "Ti amo"

Wanda Nara ride felice alla festa di L-Gante, nonostante il tribunale argentino pochi giorni fa le abbia ordinato di chiudere tutti i suoi account social per un mese. Poco male per lei, che ha già pronto il piano B: "Se non qui, da oggi potremo vederci su OnlyFans... Non cado mai, prendo un aereo", ha scritto. Poi ha spiegato: "Non so se chiuderanno i miei account o no; il mio avvocato ci sta lavorando. Sarebbe incredibilmente ingiusto perché è una delle mie principali fonti di reddito".