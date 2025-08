Sulle accuse di far uso di sostanze stupefacenti, Wanda Nara risponde a Mauro Icardi: "Mai ne ho fatto uso prima e tanto meno adesso". Lo scopo sarebbe quello di avere l'affido delle bambine: "E questo ti fa ancora più figlio di put…". E aggiunge: "In mille e una maniera hanno già espresso tutto il loro non voler vivere con voi né vederti". Torna poi sulla questione economica: "Non paghi da 10 mesi la quota degli alimenti né l'assistenza sanitaria ed è questione di giustizia". E conclude: "Mi sono stancata che da quando ti ho lasciato mi accusi sempre di qualcosa di nuovo e che dici bugie per mettere in atto le tue minacce".