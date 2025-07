Un cambio di atteggiamento totale quello di Wanda Nara nei confronti di Mauro Icardi, e chissà che non sia stato Maxi Lopez a portarla a più miti consigli. Lui e la showgirl sono genitori di Valentino, Benedicto e Constantino e al tempo della loro separazione non sono mancati i colpi bassi. Col tempo però hanno saputo trovare un equilibrio e lei ha trovato pieno sostegno nel suo ex. Ultimamente però il calciatore aveva fatto trapelare di non essere d'accordo con la sua ex: "Ho già detto a Wanda, l’ultima volta che sono stato in Argentina, che le ragazze devono stare con il padre". Icardi aveva più volte lamentato il fatto che la sua ex moglie non gli consentisse di vedere Francesca e Isabella, ora invece potrà tornare a frequentarle con regolarità.