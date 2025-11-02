Video rubato a Stefano De Martino, la pista di un tecnico del sistema di videosorveglianza

Gli inquirenti avrebbero acquisito la lista degli addetti che, dal 2015, hanno effettuato interventi di manutenzione a casa di Caroline Tronelli
© Tgcom24
Proseguono le indagini della procura di Roma sul video carpito illegalmente dal sistema di videosorveglianza dell'abitazione romana di Caroline Tronelli, fidanzata del conduttore tv Stefano De Martino, in cui compare l'uomo in atteggiamenti intimi insieme alla ragazza. Procura che, come riporta il Corriere della Sera nell'edizione odierna, avrebbe "stretto il cerchio intorno ai tecnici del sistema di videosorveglianza". Gli inquirenti avrebbero acquisito la lista degli addetti che, dal 2015, hanno effettuato interventi di manutenzione a casa di Tronelli.
Nel 2015, infatti, nell'abitazione della giovane - camere da letto comprese - era stato necessario installare un impianto di videosorveglianza "a causa di una serie di furti commessi dal personale domestico", riporta sempre il Corriere. Un impianto che - stando al quotidiano - è un sistema basico, che permette agli abitanti di controllare cosa sta avvenendo in casa in loro assenza tramite un dispositivo elettronico e una password. Questo, secondo gli inquirenti, avrebbe permesso a un tecnico "di introdursi nel sistema per controllare i movimenti della coppia".
L'hackeraggio sarebbe stato compiuto il 9 agosto dopo che la relazione tra De Martino e Tronelli è diventata pubblica. Circostanza che avrebbe condotto gli investigatori su questa pista. Secondo l'accusa, infatti, non si tratterebbe di una coincidenza: "uno dei tecnici della manutenzione, all'oscuro fino a quel momento della storia d'amore tra il conduttore e la studentessa, ha creduto a quel punto di poter lucrare dalla relazione, impossessandosi di un video intimo della coppia", si legge sul Corriere.