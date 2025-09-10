Video rubati a Stefano De Martino, si indaga per revenge porn | Nei guai anche tutti coloro che hanno condiviso le immagini

Il 9 agosto sul cellulare di De Martino è comparso un messaggio di un suo follower: "Stefano sul web girano video intimi di te con la tua fidanzata". In quel momento il conduttore ha capito che qualcuno aveva violato la sua privacy, era riuscito a mettere le mani sui video a circuito chiuso dell'abitazione della sua fidanzata, riversando le immagini sulla rete. Il giorno successivo, De Martino e la fidanzata che si trovavano in Costa Smeralda per trascorrere una breve vacanza, si sono recati al commissariato di Polizia di Porto Cervo (Sassari) per denunciare quanto avvenuto. L'intervento della Garante della Privacy ne ha arginato la diffusione, rendendo non visibile il filmato, che però era stato già scaricato da alcuni utenti e pubblicato su alcune chat di programmi di messaggistica istantanea.