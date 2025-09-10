Stefano De Martino e Caroline Tronelli avvinghiati in mare, le ultime foto della vacanza
Troppa attenzione mediatica, la fidanzata del conduttore disattiva il suo profilo
Stefano De Martino e Caroline Tronelli travolti dalla curiosità morbosa del pubblico. Lui si rifugia in tv a lavorare, lei sparisce dai social. Dopo la diffusione dei video privati, per i quali si ipotizza il reato di revenge porn, la coppia sceglie di eclissarsi per un po’. In particolare, la fidanzata del conduttore spinta dall’eccessiva esposizione mediatica cancella il suo profilo Instagram.
Per Caroline Tronelli è stata un’estate esplosiva accanto a Stefano De Martino, ma non è sicuramente stato facile resistere alla pressione mediatica. Così al rientro dalle vacanze la giovane fidanzata del conduttore potrebbe aver scelto di tornare nell’anonimato e recuperare un po’ della sua privacy. Dopo aver postato le immagini di Stefano al mare, Caroline ha chiuso il suo profilo Instagram. C’è da sperare che dietro questa decisione non ci sia invece un po’ di maretta con De Martino!
Stefano De Martino e Caroline Tronelli hanno subito una grave violazione della privacy. Qualche settimana fa sono stati diffusi alcuni video intimi della coppia dopo che sono stati rubati dal sistema di videosorveglianza dell’appartamento romano della ragazza. Stefano non ha esitato a denunciare l’accaduto e ora si indaga per revenge porn ed è caccia al responsabile. Nei guai anche tutti coloro che hanno condiviso le immagini: infatti l'attività degli inquirenti si concentra non solo su chi ha materialmente estrapolato il filmato, poi pubblicato su internet, ma anche sui tantissimi utenti che lo hanno reso condivisibile lasciando anche centinaia di commenti in chat o forum.
Stefano De Martino e Caroline Tronelli si conoscono da anni. Lui è un amico di famiglia. Il loro rapporto è cresciuto, maturato e si è trasformato in amore vero. La scintilla è scattata a giugno, quando in Sardegna i due hanno iniziato a frequentarsi. L’estate l’hanno trascorsa avvinghiati in mare tra coccole e baci appassionati. Ora finite le vacanze, pare siano andati a convivere a Roma. Una visita di coppia dal ginecologo ha fatto sospettare che la Tronelli sia incinta. Ma in attesa di conferme e o smentite, lei si è resa irraggiungibile sui social…
