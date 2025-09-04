Non ci sono rotondità sospette, ma dopo che Stefano De Martino e Caroline Tronelli sono stati avvistati fuori dallo studio di un ginecologo romano si fa strada l’ipotesi di una cicogna in vista. Il conduttore televisivo, 35 anni, e la nuova fidanzata, 22, fanno sul serio e dopo un’estate passata insieme veleggiando da una località balneare all’altra, ora sono andati a convivere.