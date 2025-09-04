Logo Tgcom24
Per ora nessuna rotondità sospetta

Stefano De Martino e Caroline Tronelli insieme dal ginecologo: è incinta?

La coppia ha già iniziato a convivere a Roma a casa del conduttore

04 Set 2025 - 10:20
© Tgcom24

© Tgcom24

Non ci sono rotondità sospette, ma dopo che Stefano De Martino e Caroline Tronelli sono stati avvistati fuori dallo studio di un ginecologo romano si fa strada l’ipotesi di una cicogna in vista. Il conduttore televisivo, 35 anni, e la nuova fidanzata, 22, fanno sul serio e dopo un’estate passata insieme veleggiando da una località balneare all’altra, ora sono andati a convivere.

Il settimanale “Oggi” pubblica le immagini di Stefano De Martino e Caroline Tronelli mentre escono dal portone di un condominio della capitale che ospita lo studio medico di uno dei ginecologi più noti di Roma. Pare che il medico sia lo stesso che ha seguito la gravidanza della sorella di Caroline, Marinicol, che ha dato alla luce la piccola Vittoria. Caroline negli scatti mostra la tshirt alzata ma non ci sono rotondità sospette. Eppure la visita dal luminare pare far ben sperare su una cicogna in arrivo per la nuova coppia.

I baci e le coccole tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli si sprecano. Non solo in vacanza stesi sulla barca sotto il sole, ma anche in città i due si lasciano andare alla tenerezza. “Se non perdo la testa, un secondo figlio vorrei averlo dopo la maggiore età di Santiago” aveva detto qualche tempo fa Stefano e chissà che invece sia pronto ad accelerare i tempi visto che per Caroline è pazzo d’amore.

Stefano De Martino e Caroline convivono a Roma

  “Chi ben conosce De Martino ci parla di un uomo innamoratissimo” scrive il settimanale “Oggi” che conferma che De Martino e la Tronelli hanno già iniziato a vivere sotto lo stesso tetto. I tempi della convivenza potrebbero essere stati anticipati dopo il furto delle immagini nell’appartamento di Caroline con immagini intime con Stefano. Fatto sta che i due ora vivono insieme nella casa del conduttore in zona Prati.

© Tgcom24
© Tgcom24
© Tgcom24

© Tgcom24

© Tgcom24

