Stefano De Martino, dopo la morte del padre arriva il gesto social di Antonino Spinalbese

Un piccolo cuore, sotto l'ultimo post Instagram di Stefano De Martino. È il gesto social di Antonino Spinalbese dopo il gravissimo lutto che ha colpito il conduttore televisivo. Nelle scorse ore, infatti, il padre Enrico è venuto a mancare: l'uomo aveva 61 anni e da tempo era in condizioni di salute delicate. De Martino ha avuto un legame profondo, ma non privo di contrasti, con il papà nel corso degli anni. Stefano e Antonino sono legati a doppio filo a Belen Rodriguez: il primo è il padre di Santiago; il secondo di Luna Marì, entrambi avuti dalla showgirl.

