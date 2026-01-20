Logo Tgcom24
IL COMMENTO SU INSTAGRAM

Stefano De Martino, dopo la morte del padre arriva il gesto social di Antonino Spinalbese

L'ex gieffino ha commentato con un cuore l'ultimo post di Instagram del conduttore tv. I due sono legati a doppio filo con la loro ex Belen Rodriguez

20 Gen 2026 - 12:09
© Instagram

© Instagram

Un piccolo cuore, sotto l'ultimo post Instagram di Stefano De Martino. È il gesto social di Antonino Spinalbese dopo il gravissimo lutto che ha colpito il conduttore televisivo. Nelle scorse ore, infatti, il padre Enrico è venuto a mancare: l'uomo aveva 61 anni e da tempo era in condizioni di salute delicate. De Martino ha avuto un legame profondo, ma non privo di contrasti, con il papà nel corso degli anni. Stefano e Antonino sono legati a doppio filo a Belen Rodriguez: il primo è il padre di Santiago; il secondo di Luna Marì, entrambi avuti dalla showgirl.

Un'amicizia social

 Tra De Martino e Spinalbese c'è un bel rapporto. I due hanno cominciato a seguirsi a vicenda su Instagram nel 2023, proprio nelle stesse ore in cui Belen era uscita allo scoperto con Elio Lorenzoni, l'allora sua nuova fiamma. Secondo la ricostruzione degli utenti, è stato Spinalbese il primo a mettere il follow a De Martino, che poco dopo ha ricambiato. I due si erano mantenuti a distanza finché il conduttore faceva coppia con Belen e, almeno pubblicamente, non avevano fatto commenti o considerazioni l'uno sull'altro. Poi la svolta nel 2023, tanto che si era parlato di una "alleanza" tra i due.

Il rapporto con i rispettivi figli

 Durante la seconda pausa del rapporto tra De Martino e Belen, la showgirl aveva avuto una relazione con Spinalbese, dalla quale è nata Luna Marì. L'ex gieffino ha sempre avuto un legame di affetto con Santiago, figlio di Belen e De Martino. E allo stesso modo il conduttore tv ha instaurato un bel rapporto con la figlia di Spinalbese: "Per lei sono lo zio", aveva detto.

