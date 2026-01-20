Stefano De Martino, dopo la morte del padre arriva il gesto social di Antonino Spinalbese

L'ex gieffino ha commentato con un cuore l'ultimo post di Instagram del conduttore tv. I due sono legati a doppio filo con la loro ex Belen Rodriguez
Un piccolo cuore, sotto l'ultimo post Instagram di Stefano De Martino. È il gesto social di Antonino Spinalbese dopo il gravissimo lutto che ha colpito il conduttore televisivo. Nelle scorse ore, infatti, il padre Enrico è venuto a mancare: l'uomo aveva 61 anni e da tempo era in condizioni di salute delicate. De Martino ha avuto un legame profondo, ma non privo di contrasti, con il papà nel corso degli anni. Stefano e Antonino sono legati a doppio filo a Belen Rodriguez: il primo è il padre di Santiago; il secondo di Luna Marì, entrambi avuti dalla showgirl.
Tra De Martino e Spinalbese c'è un bel rapporto. I due hanno cominciato a seguirsi a vicenda su Instagram nel 2023, proprio nelle stesse ore in cui Belen era uscita allo scoperto con Elio Lorenzoni, l'allora sua nuova fiamma. Secondo la ricostruzione degli utenti, è stato Spinalbese il primo a mettere il follow a De Martino, che poco dopo ha ricambiato. I due si erano mantenuti a distanza finché il conduttore faceva coppia con Belen e, almeno pubblicamente, non avevano fatto commenti o considerazioni l'uno sull'altro. Poi la svolta nel 2023, tanto che si era parlato di una "alleanza" tra i due.
Durante la seconda pausa del rapporto tra De Martino e Belen, la showgirl aveva avuto una relazione con Spinalbese, dalla quale è nata Luna Marì. L'ex gieffino ha sempre avuto un legame di affetto con Santiago, figlio di Belen e De Martino. E allo stesso modo il conduttore tv ha instaurato un bel rapporto con la figlia di Spinalbese: "Per lei sono lo zio", aveva detto.