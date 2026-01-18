"C'è posta per te", Stefano De Martino aiuta Antonietta ad aprirsi con i suoi figli

Il conduttore ed ex ballerino invita la donna a non vergognarsi più a esprimere ciò che prova
© Da video
Non solo Emma Marrone: nella puntata di sabato 17 gennaio di "C’è posta per te" arriva in studio anche il suo ex fidanzato Stefano De Martino, coinvolto nella sorpresa che Antonietta, 52 anni, ha voluto fare ai figli Chiara e Francesco.
La famiglia arriva in trasmissione dopo un periodo segnato da eventi dolorosi. Nel 2023, il marito della donna è morto improvvisamente a causa di un infarto fulminante e, a distanza di appena una settimana, lei stessa ha ricevuto una diagnosi di tumore al seno. Una volta superato l’intervento chirurgico, però, Antonietta ha scelto di cambiare atteggiamento, decidendo di non trattenere più le emozioni e di esprimerle apertamente.
"Il mio grande ostacolo è il mio carattere, che spesso mi impedisce di parlare con voi a cuore aperto e che mi limita anche negli abbracci, come faceva papà", inizia la donna, che ha intenzione di dire pubblicamente ai figli che li ama e che è orgogliosa di loro. "Voglio cambiare, perché siete tutta la mia vita".
Le parole della madre commuovono Stefano De Martino, che interviene con un pensiero carico di partecipazione: "Quando se ne va una persona amata si parla sempre di vuoto. Ascoltando la vostra storia, però, ho la sensazione opposta: vostro padre ha lasciato un’eredità piena, fatta di amore, affetto e memoria".
L’ex ballerino sottolinea infine il valore del gesto compiuto da Antonietta: "Quello che ha fatto questa sera è un esempio importante. In ogni famiglia c’è chi è più espansivo e chi più concreto, e va bene così. L’importante è riconoscersi e dirsi ciò che conta davvero".