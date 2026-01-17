"C’è posta per te", Emma festeggia l’amore di Salvatore e Lucia: "Li fanno ancora uomini così?"

La cantante salentina è testimone del legame profondo della coppia: "Avere un rapporto così solido è qualcosa di prezioso"
© Da video
La puntata di "C’è posta per te" di sabato 17 gennaio si apre con una storia di affetto che attraversa più di mezzo secolo. Salvatore, con la complicità di Emma Marrone, decide di sorprendere la moglie Lucia per dirle che, dopo 55 anni trascorsi fianco a fianco, il sentimento che li unisce è rimasto intatto, forte come agli inizi.
I due si sono sposati nel luglio del 1970 e hanno condiviso un lungo percorso fatto di gioie, ma anche di prove complesse. "Ringrazio Dio per avermi donato un legame così grande", racconta Salvatore, "perché, anche se siamo avanti con gli anni, ogni volta che incrocio il tuo sguardo provo ancora un’emozione profonda".
Nella loro vita, infatti, non sono mancati momenti dolorosi: dalla malattia del figlio Enzo, poi superata, fino alla perdita della nipote Carmelina. Sofferenze che Lucia, sottolinea il marito, ha sempre affrontato con discrezione e dignità.
C'è anche un episodio più recente che ha segnato la coppia: qualche tempo fa, infatti, Lucia è stata colpita da un improvviso malore e a salvarle la vita è stato proprio Salvatore, intervenendo tempestivamente con un massaggio cardiaco. "Dopo quella paura, il mio affetto per te è diventato ancora più grande", spiega l'uomo, prima di lasciare spazio a Emma.
"Anch’io provengo da una famiglia che ha attraversato molte difficoltà", racconta la cantante, "e so quanto il legame tra le persone possa aiutare a superare tutto". Poi aggiunge: "Storie come questa sono sempre più rare e avere un rapporto così solido è qualcosa di prezioso".
Infine, con un sorriso, scherza: "Li fanno ancora uomini così o sono senza speranze? Mi auguro un giorno di incontrare anche io un Salvatore: sarebbe meraviglioso se tutti sapessero amare con la stessa cura e lo stesso rispetto".