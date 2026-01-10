"C'è posta per te", Raoul Bova è la sorpresa di Dario per la suocera

"Da quando mi sono innamorato di tua figlia il nostro rapporto è diventato sempre più forte. C'erano i bambini, c'era la gioia poi è arrivato un tornado che ha spazzato via tutto", esordisce Dario che, commosso, sottolinea come, nonostante il dolore peggiore che una madre possa provare, Luisa abbia dato forza ai suoi cari aiutandoli a rialzarsi. "Grazie per l'amica speciale che rappresenti per me da 16 anni e per la nonna meravigliosa che sei per i tuoi nipoti. Quando la vita ha portato via il nostro sole è stata la tua presenza amorevole, costante e silenziosa a tenere in piedi la nostra famiglia", sono le parole del genero scritte nel messaggio letto a voce da Maria De Filippi.