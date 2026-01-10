Logo Tgcom24
VENTINOVESIMA EDIZIONE AL VIA

"C'è posta per te", Raoul Bova è la sorpresa di Dario per la suocera

L'uomo vuole ringraziare Luisa per esserci stata dopo il grave lutto che ha colpito entrambi

10 Gen 2026 - 21:41
© Da video

© Da video

L'edizione 2026 di "C'è posta per te" si è aperta con l'attore Raoul Bova che ha aiutato Dario a fare una sorpresa alla suocera, Luisa. Entrambi sono stati colpiti dal lutto per la morte di Monica, scomparsa a 34 anni per una malattia fulminante.

"Da quando mi sono innamorato di tua figlia il nostro rapporto è diventato sempre più forte. C'erano i bambini, c'era la gioia poi è arrivato un tornado che ha spazzato via tutto", esordisce Dario che, commosso, sottolinea come, nonostante il dolore peggiore che una madre possa provare, Luisa abbia dato forza ai suoi cari aiutandoli a rialzarsi. "Grazie per l'amica speciale che rappresenti per me da 16 anni e per la nonna meravigliosa che sei per i tuoi nipoti. Quando la vita ha portato via il nostro sole è stata la tua presenza amorevole, costante e silenziosa a tenere in piedi la nostra famiglia", sono le parole del genero scritte nel messaggio letto a voce da Maria De Filippi.

Dalla scalinata scende Raoul Bova che circonda la signora in un abbraccio affettuoso. "Sei una donna che ammiro, hai trasformato questo dolore in qualcosa di bello. Non hai perso la luce e la trasmetti ai nipoti", afferma l'attore. Poi regala a Luisa una collana con due cuori legati da un diamante simbolo "di un amore che non vi dividerà mai". 

