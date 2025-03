"C'è posta per te", i tre ragazzi de Il Volo aiutano Millie a stupire i propri genitori

Nella puntata di "C’è posta per te" in onda sabato 15 marzo, Millie sceglie di regalare un momento speciale ai suoi genitori, proprio come ha fatto Rita. Per ringraziarli del loro amore incondizionato e del sostegno ricevuto nel periodo più difficile della sua vita, decide di sorprenderli con l’incontro dei loro beniamini: i tre ragazzi de Il Volo.