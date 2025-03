"C'è posta per te", Michele Morrone è il regalo di Monica per la figlia Pia

Nell'ultima fase della malattia, Pia decide di reagire: prende nota dell'esito delle tac e parte nottetempo in pullman alla volta di diversi centri specializzati in tutta Italia in cerca di cure oncologiche sperimentali per provare a salvare suo papà. "Sono orgogliosa della donna che stai diventando e so di averti delusa perché nel momento più brutto della tua vita non sono stata abbastanza forte e ti ho mostrato la mia fragilità", dice Monica che chiede di poter riallacciare quel legame madre-figlia messo così a dura prova dal lutto. "Non meritavi di conoscere un dolore tanto immenso così presto e ti ringrazio per come hai ribaltato il mondo per provare a tenerlo qui con noi", aggiunge.