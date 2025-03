"C'è posta per te", Gigi D'Alessio è il regalo di quattro fratelli alla loro madre

Con le lacrime agli occhi, Giuseppe si è rivolto alla mamma Pina ringraziandola di aver cresciuto lui e i fratelli dopo la morte del padre: "Ogni volta che provo a dirti quello che provo per te mi blocco, non credo che esistano parole per dirti quanto sei speciale. Con la tua forza d'animo ci hai fatto sia da mamma che da papà. Se oggi io e i miei fratelli siamo quelli che siamo è solo grazie a te, ai tuoi sacrifici e al tuo immenso amore". Insieme a Giuseppe, anche gli altri fratelli: "È arrivato il momento di dirti grazie", spiegano con l'aiuto di Maria De Filippi, "Grazie per quello che hai fatto per noi e continui a fare ogni giorno della tua vita".