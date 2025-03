"C'è posta per te", Stash dei The Kolors aiuta Michele con la proposta di matrimonio

Dal primo incontro, il 5 febbraio di tre anni fa, Michele ha preso tempo per gettare le basi della relazione. Dopo l'annuncio della gravidanza però c'è stata un'accelerazione e il giovane vuole chiedere scusa per un momento di sconforto in cui ha confidato della paura di non essere all'altezza come genitore. "Il fatto che tu ci sia per me mi sprona a costruire mattone dopo mattone il nostro futuro. So che non sarà semplice ma in due sarà più facile e in tre sarà ancora più bello", dice Michele che poi aggiunge: "Già mi vedo insieme a te e alla nostra piccola a girare in auto con i finestrini abbassati e a cantare insieme ascoltando la musica di un cantante che ci fa ballare tanto".