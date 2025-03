"C'è posta per te", Gianni Morandi è il regalo di Rita ai genitori

Gianni Morandi è tra gli ospiti speciali della puntata di "C’è posta per te" in onda sabato 15 marzo. Il celebre cantante di "Uno su mille" è il regalo che Rita sceglie per i suoi genitori, Ivana e Marco, ai quali vuole esprimere gratitudine per tutti i sacrifici affrontati per lei e, al tempo stesso, chiedere scusa per non aver sempre compreso il loro amore e il loro impegno.