"C'è posta per te", Can Yaman aiuta quattro nipoti a stupire la loro nonna Fina

Per i quattro giovani e il loro fratello Alessio, trasferitosi in Australia, nonna Fina è sempre stata un punto di riferimento specie da quando, nel 2010, la loro mamma è venuta a mancare all'improvviso e il padre è caduto in depressione. "A noi basta entrare dalla porta e respirare l'odore di buono della tua casa per sentirci subito amati e coccolati", scrivono i ragazzi nella lettera. Per Fina, che ha perso due figlie, i nipoti sono diventati una ragione di vita e li ha cresciuti mettendo sempre al primo posto le loro esigenze. "Sei la donna più importante della mia vita, ti prometto che continuerò gli studi e ti aiuterò con le faccende di casa", dice Gabriele, il nipote più piccolo.