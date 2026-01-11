"C'è posta per te", Can Yaman aiuta quattro nipoti a stupire la loro nonna Fina

L'attore turco, visibilmente emozionato: "Ho perso da poco la mia nonna paterna, aveva perso la voglia di vivere"
© Da video
Dopo Raul Bova, Can Yaman è stato l'ospite della puntata del dieci gennaio di "C'è posta per te" 2026. L'attore turco è il protagonista dell'ultima storia dove i fratelli Francesca, Jessica, Noemi e Gabriele da Palermo vogliono fare una sorpresa alla loro nonna, Fina.
Per i quattro giovani e il loro fratello Alessio, trasferitosi in Australia, nonna Fina è sempre stata un punto di riferimento specie da quando, nel 2010, la loro mamma è venuta a mancare all'improvviso e il padre è caduto in depressione. "A noi basta entrare dalla porta e respirare l'odore di buono della tua casa per sentirci subito amati e coccolati", scrivono i ragazzi nella lettera. Per Fina, che ha perso due figlie, i nipoti sono diventati una ragione di vita e li ha cresciuti mettendo sempre al primo posto le loro esigenze. "Sei la donna più importante della mia vita, ti prometto che continuerò gli studi e ti aiuterò con le faccende di casa", dice Gabriele, il nipote più piccolo.
I quattro fratelli decidono di fare un regale per restituire "almeno una parte di quanto ricevuto". Maria De Filippi indica la scalinata da dove scende Can Yaman. L'attore turco si presenta con un mazzo di rose rosse e raggiunge Fina intonando l'omonimo brano, successo di Massimo Ranieri. "Anch'io sono cresciuto con le mie nonne e ho perso la paterna tre settimane fa. A differenza tua lei ormai non aveva nessuno per cui vivere e alla fine si è arresa", spiega il protagonista della serie Sandokan che all'anziana regala un anello indossato molte volte sul set. "Sei una leonessa con uno spirito combattivo come questo anello che mi fa sentire coraggioso e audace", dice Yaman.