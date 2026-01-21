La cantante e la ballerina sono state viste uscire per un pomeriggio all'insegna del relax
Da qualche settimana Elodie è in vetta nei trend del gossip. La vicinanza fra la cantante romana e la ballerina 23enne Franceska Nuredini, suscita sempre più domande nei fan e i follower. Gli scatti quasi romantici della loro vacanza in Thailandia avevano già incuriosito il pubblico.
Ora, nuove foto pubblicate dal settimanale Chi, le ritraggono sorridenti dal parrucchiere e poi di ritorno a casa della cantante. Nessun timore, solo serenità in questi nuovi scatti in cui Elodie e Franceska posano con spensieratezza. Il tema dell'allontanamento fra la cantante e Andrea Iannone, si fa, quindi, sempre più chiacchierato.
Le due donne si sono conosciute durante il tour della cantante, dove Franceska era parte del corpo di ballo che ogni sera accompagnava i brani in esecuzione. Dagli outfit provocatori di Elodie al bacio scambiato tra Franceska e Megan, un'altra ballerina, la tournée ha rappresentato appieno la natura della cantante: libera, indipidente, sensuale.
Da sempre in prima linea sulla questione diritti e pari opportunità, Elodie dichiarava prima del tour: "Oggi ho il privilegio di potere parlare per me, per chi è come me e per chi non la vede come me, per tutte le donne. Io sono davvero fiera e orgogliosa di essere donna. Se dovessi rinascere, vorrei rinascere donna. Provo un grande amore per le donne, e spero ogni volta di riuscire a raccontarle da un punto di vista diverso".