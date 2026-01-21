Da sempre in prima linea sulla questione diritti e pari opportunità, Elodie dichiarava prima del tour: "Oggi ho il privilegio di potere parlare per me, per chi è come me e per chi non la vede come me, per tutte le donne. Io sono davvero fiera e orgogliosa di essere donna. Se dovessi rinascere, vorrei rinascere donna. Provo un grande amore per le donne, e spero ogni volta di riuscire a raccontarle da un punto di vista diverso".