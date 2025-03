Elodie e l'infanzia in periferia: "Orgogliosa delle mie origini umili"

Elodie, reduce dal Festival di Sanremo 2025, spiega l'importanza di custodire il legame con le amiche di lunga data e di fare tesoro dei loro giudizi. "Quando faccio qualcosa che non le convince del tutto me lo dicono sempre con sincerità", afferma la cantante che poi aggiunge: "Io non so dire bugie, da ragazza però mi è capitato di fare omissioni con fidanzati che mi mettevano a disagio o con persone ipercritiche per paura che non mi capissero".