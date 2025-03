"Verissimo", Silvia Toffanin ricorda Eleonora Giorgi: "Ha aperto il suo cuore con speranza e serenità"

In chiusura di puntata a "Verissimo" Silvia Toffanin ha ricordato l'attrice Eleonora Giorgi, morta a 71 anni il 3 marzo scorso a causa di un tumore al pancreas, una malattia che più volte ha raccontato ospite del programma di Canale 5. "Noi avevamo il nostro appuntamento speciale in cui lei ci raccontava come stava e lo faceva sempre con tanta speranza, serenità e anche un pò di ironia", le parole della conduttrice.