Dopo i diversi scatti su Instagram del loro Capodanno thailandese e l'uscita insieme dal parrucchiere a Milano, Elodie e Franceska sono state fotografate dal settimanale Chi, mentre, a braccetto, fanno acquisti per la casa in un negozio. Una volta uscite hanno scattato alcuni selfie insieme ai fan, per poi fare ritorno a casa. Nessun tabù ormai sul loro rapporto, d'altronde Elodie ha sempre vissuto le proprie relazioni così, con leggerezza e serenità.