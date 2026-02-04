Elodie, con Franceska i primi indizi di convivenza? Le foto insieme in giro per Milano
Spuntano nuovi scatti che immortalano la popstar e la ballerina 23enne a braccetto per le vie di Milano
La storia d'amore fra Elodie e Andrea Iannone sembra essere ormai acqua passata. La cantante romana appare sempre più affiatata con la ballerina 23enne Franceska Nuredini, mentre Iannone avrebbe iniziato una frequentazione con l'attrice e conduttrice Rocío Muñoz Morales.
Il nido d'amore a Milano
Dopo i diversi scatti su Instagram del loro Capodanno thailandese e l'uscita insieme dal parrucchiere a Milano, Elodie e Franceska sono state fotografate dal settimanale Chi, mentre, a braccetto, fanno acquisti per la casa in un negozio. Una volta uscite hanno scattato alcuni selfie insieme ai fan, per poi fare ritorno a casa. Nessun tabù ormai sul loro rapporto, d'altronde Elodie ha sempre vissuto le proprie relazioni così, con leggerezza e serenità.
Il silenzio sulla rottura con Andrea Iannone
Tre anni di relazione condivisa anche sui social con foto e dichiarazioni romantiche: fra Elodie e Andrea Iannone sarebbe finita negli ultimi mesi del 2025. A quanto riporta Oggi, avrebbe deciso Elodie di mettere fine alla relazione con il pilota, dopo il graduale avvicinamento a Franceska. Nonostante nessuno dei due, tuttavia, abbia ancora dato conferme o smentite a riguardo, è ormai evidente l’allontanamento fra la popstar e il pilota.