Da Elodie a Kristen Stewart, cambiare idea in amore è "concesso" o è ancora un tabù?

Un cambiamento che esiste, lo dicono gli studi - In Italia non c'è ancora un dato ufficiale che dica quante persone “cambiano idea in amore”. Ma questo vuoto statistico non significa immobilità sociale. Le ricerche sociologiche raccontano altro. Una ricerca pubblicata nel 2025 su un campione rappresentativo di circa 2.600 studenti universitari nel Nord Italia (19-21 anni) mostra un aumento significativo sia dell’accettazione delle relazioni omosessuali sia del coinvolgimento in comportamenti associati a tali relazioni rispetto alle generazioni precedenti. Lo studio lega questi cambiamenti alla cosiddetta “rivoluzione dell’intimità” e alla transizione demografica moderna, evidenziando una maggiore apertura culturale verso forme di relazione e identità diverse. Questo tipo di ricerca indica che tra i giovani italiani cambiamenti nelle pratiche relazionali e nelle preferenze sessuali sono più diffusi e socialmente accettati che in passato, anche se non misurano direttamente “cambiamenti d’idea” nel corso della vita adulta. Altri studi sociologici hanno analizzato la trasformazione delle traiettorie di vita di persone lesbiche e gay in Italia tra gli anni ’90 e i primi anni 2010. Pur non quantificando numeri di “cambiamento”, emerge che negli ultimi decenni si sono modificate le modalità con cui individui con desideri stessi o diversi dal binario etero vivono le relazioni, costruiscono famiglie e definiscono se stessi, dando luogo a “pluralismo relazionale” e nuove narrazioni di identità affettiva. A livello internazionale, i dati sono ancora più espliciti: una quota non marginale della popolazione, intorno al 15–16%, modifica nel tempo il modo in cui definisce la propria identità sessuale o affettiva. Uno studio su 35.000 persone in Svezia ha rilevato che oltre il 16% ha modificato la propria identità sessuale in 12 anni. Non una conversione improvvisa, ma un’evoluzione. L’Italia non fa eccezione: semplicemente fatica ancora a nominarla.